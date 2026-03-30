Европейское подразделение Apple оштрафовано за нарушение санкций против России

Apple Distribution International (ADI), подразделение Apple, отвечающее за продажи в Европе и на Ближнем Востоке, оштрафовано британскими властями за нарушение санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает Financial Times.

По решению британского Управления по исполнению финансовых санкций, зарегистрированная в Ирландии Apple Distribution International должна выплатить штраф в размере 390 тыс. фунтов стерлингов (чуть более $516 тыс.) за выплату российскому стриминговому сервису Okko 636 тыс. фунтов стерлингов (около $786 тыс.) в 2022 году. Платеж, как сообщает газета, был осуществлен двумя траншами через британский банк.

Платежи Okko, как отмечает газета, скорее всего были выплатами сервису за покупки, совершенные через App Store.

Financial Times приводит сообщение регулятора о том, что ADI добровольно предоставила информацию о платеже вскоре после его осуществления. По мнению регулятора, такой платеж «с учетом соотношения вероятностей» может рассматриваться как нарушение санкций.

По словам регулятора, компании грозил штраф в размере 1 млн фунтов стерлингов, однако сумма была снижена с учетом добровольного раскрытия платежа и в соответствии с недавно введенным механизмом, предполагающим значительный дисконт в случае, если компания отказывается от своего права обжаловать решение регулятора через суд.

В Apple никак не комментируют решение о штрафе.

Николай Зубов