На Урале изготовили первую в России штамповку для двигателей большой мощности

Корпорация «ВСМПО-Ависма» 19 мая провела первую в России ковку крупногабаритной стальной штампованной заготовки коленчатого вала для дизельных двигателей большой мощности серии Д49. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Такие двигатели используются в тепловозах, судах и энергетических установках.

Ранее крупногабаритные стальные заготовки коленчатых валов для российских дизельных двигателей большой мощности закупались исключительно за рубежом. Теперь технология полностью локализована в России.

«Уникальная заготовка для двигателей серии Д49 изготовлена на одном из крупнейших гидравлических прессов в мире с усилием 75 тысяч тонн. На "ВСМПО-Ависма" доказали: то, что еще недавно считалось возможным только за рубежом, сегодня производится на Урале — с нашим качеством, нашими технологиями и нашими специалистами. Это лидерство региона в действии»,— подчеркнул Денис Паслер.

Полина Бабинцева