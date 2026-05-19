Неосвоенные расходы бюджета Ростовской области выросли до 14,2 млрд рублей
Объем неиспользованных ассигнований бюджета Ростовской области по итогам 2025 года достиг 14,24 млрд руб., став максимальным за последние годы. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты (КСП) региона на отчет об исполнении областного бюджета, которое имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».
По данным аудиторов, исполнение расходов составило 96% к сводной бюджетной росписи. Основной объем неосвоенных средств пришелся на государственные программы и инфраструктурные проекты. Как следует из материалов КСП, уровень исполнения мероприятий, связанных с достижением национальных целей развития, составил 88,5%. Наиболее низкое исполнение расходов зафиксировано у министерства транспорта Ростовской области, которое не освоило 7,39 млрд руб., или 20,9% утвержденных назначений. Министерство ЖКХ области не использовало 3,01 млрд руб., включая средства инфраструктурного бюджетного кредита на реконструкцию ливневой канализации Ростова-на-Дону.
Кроме того, муниципалитетам региона не были перечислены межбюджетные трансферты на сумму 7,26 млрд руб. В октябре 2025 года правительство Ростовской области приняло распоряжение №181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре—декабре 2025 года», предусматривавшее ограничение доведения лимитов бюджетных обязательств и перенос части расходов на следующий финансовый период.
Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты отмечают, что рост объема неисполненных расходов отражает усиление ограничений бюджетной политики региона на фоне снижения доходов и падения прибыли предприятий. По их оценке, перенос части расходов позволил удержать дефицит бюджета и долговую нагрузку в нормативных пределах, однако одновременно увеличил нагрузку на последующие бюджетные периоды и осложнил реализацию ряда инфраструктурных проектов.