Служба внешней разведки (СВР) России заявила во вторник, 19 мая, что командование вооруженных сил Украины готовит «новые террористические удары по тыловым регионам РФ». В ведомстве подчеркнули, что страны Балтии теперь готовы не просто предоставить воздушный коридор для пролета дронов, но и разрешить запускать беспилотники со своей территории.

«Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак»,— заявили в СВР. «Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции,— говорится в сообщении.— В Латвию уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс».

В СВР уверены: даже если украинская сторона убеждала партнеров в том, что определить место запуска БПЛА будет невозможно, современные средства разведки все же позволяют это сделать. «Нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия»,— предупредили в пресс-службе СВР.