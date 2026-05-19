СВР обвинила Латвию в предоставлении ВСУ военных баз для запуска дронов по России
Служба внешней разведки (СВР) России заявила во вторник, 19 мая, что командование вооруженных сил Украины готовит «новые террористические удары по тыловым регионам РФ». В ведомстве подчеркнули, что страны Балтии теперь готовы не просто предоставить воздушный коридор для пролета дронов, но и разрешить запускать беспилотники со своей территории.
«Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак»,— заявили в СВР. «Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции,— говорится в сообщении.— В Латвию уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс».
В СВР уверены: даже если украинская сторона убеждала партнеров в том, что определить место запуска БПЛА будет невозможно, современные средства разведки все же позволяют это сделать. «Нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия»,— предупредили в пресс-службе СВР.