Сборной России по муай-тай вернули право выступать с национальной символикой

Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) сняла ограничения с российских спортсменов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке»,— сказал господин Дегтярев.

Отмечается, что в июне российская сборная выступит на чемпионате мира в Малайзии. В ее состав вошли многократные победители мировых первенств Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

Ранее российских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном допустили Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).

Таисия Орлова