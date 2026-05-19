Глава Самарской области заявил, что «Лада» продолжит играть в КХЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в Max, что тольяттинская «Лада» продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ранее в ряде СМИ сообщалось о финансовых проблемах клубах, но информация не подтверждалась.

Глава региона напомнил, что «Лада» является командой с очень большой историей. «Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. Хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ. С Александром Шамсутдиновым, нашим партнером — компанией «Полипласт» — сегодня была встреча. Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается», — отметил губернатор.

«Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ текущего сезона, набрав 47 очков в 68 матчах. Тольяттинская команда дважды исключалась из состава участников КХЛ (в 2010 и 2018 годах), но позже возвращалась в главную хоккейную лигу страны (в 2014 и 2023 годах).

Андрей Сазонов