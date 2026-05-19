Порог на готовое

Интерес к франшизам в Екатеринбурге остается высоким, несмотря на общее снижение спроса на российском рынке. Предприниматели все чаще выбирают компактные и менее капиталоемкие форматы бизнеса. Самые востребованные проекты относятся к торговле, услугам, туризму, IT и строительству. Одновременно участники рынка фиксируют снижение паушальных взносов и осторожность инвесторов в отношении крупных франчайзинговых проектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Авито Бизнес 360», за четыре месяца 2026 года рынок франчайзинга в Екатеринбурге продемонстрировал «устойчивое развитие».

Самыми востребованными стали торговые франшизы (на них приходится 16% всего спроса), сферы аренды и производства (по 14%). Еще по 10% относятся к сферам услуг и общественного питания.

Больше всего спрос увеличился на туристический бизнес — интерес к нему вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — IT и строительный бизнесы, интерес к которым вырос на 62% и 29% соответственно.

«Популярность франшиз в регионе объясняется тем, что предприниматели предпочитают понятные и проверенные модели бизнеса. Франшиза остается одним из самых надежных инструментов для старта: порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело, франчайзинг предоставляет уникальные преимущества, позволяя начать бизнес с минимальными рисками»,— рассказал «Ъ-Урал» директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской.

По данным профильного каталога franshiza.ru на начало 2026 года, Свердловская область занимает пятое место среди всех регионов страны по уровню спроса на франшизы, уступая лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Красноярскому краю. Год назад регион занимал четвертое место в рейтинге.

Исследование Franshiza.ru в целом показало, что за 2025 год по всей стране спрос на покупку франшиз снизился на 18% «на фоне спада деловой активности». Но «число франчайзинговых точек в России все равно имеет положительный прирост», поскольку количество закрытого бизнеса оказалось незначительным.

«Франчайзеры испытывают огромное опасение за итоги 2026 года после налоговых изменений и ослабления экономик франчайзинговых юнитов»,— считает эксперт франчайзинга Анна Рождественская.

Рынок предложений Екатеринбурга имеет неоднородную структуру. Часть сфер показала рост — у строительных бизнесов +19% год к году, отметили в «Авито Бизнес 360». В сфере услуг эксперты заметили снижение на 4%, но к этому сегменту бизнеса относится наибольшая доля предложения (28%). Вторая по величине доля за торговыми франшизами — 26%, третья — у общепита (15%).

Представители крупных уральских компаний рассказали «Ъ-Урал», что потенциал франшиз еще силен. В пресс-службе сети «Жизньмарт» заявили, что по итогам 2026 года в компании прогнозируют дальнейший рост бизнеса. Сейчас в Екатеринбурге работает 163 торговые точки сети, за первые четыре месяца 2026 года было открыто четыре новых магазина, а еще два находятся в стадии стройки. За этот период были закрыты три точки «Жизньмарта» — в компании объяснили это «анализом эффективности локаций» и «усилением качества сети».

«Мы видим потенциал в развитии формата и продолжаем искать сильных партнеров для открытия новых магазинов в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Перми и Казани. Для нас рост – это не только новые точки, но и сильные партнеры»,— пояснили в пресс-службе сети «Жизньмарт».

По мнению Ивана Моисеенко, коммерческого директора BrightFit — федеральной сети фитнес-клубов, основанной в Екатеринбурге, франшизы тренажерных залов «больших форматов» (площадью 3-4 тыс. кв. м. — «Ъ-Урал») будут мало востребованы, но есть потенциал у небольших фитнес-клубов.

На данный момент в сеть BrightFit входит 32 клуба, три из них работают по франшизе — в Москве, Самаре и Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ). В середине мая в Ижевске компания запустила новый формат зала — Bright One. Площадь пространства — 350 кв. м, в нем нет сотрудников, а все действия — от брони визитов до заморозки абонементов — гости совершают через мобильное приложение.

«Стоимость открытия такого клуба по франшизе — 12-15 млн руб. Это значительно меньше затрат запуск большого зала с бассейном, на который может уйти 300-500 млн руб. Такой формат способен заинтересовать застройщиков, кому важно организовать спортивную инфраструктуру в новых ЖК, но кто не готов на большие инвестиции»,— пояснил Иван Моисеенко.

Тенденцию подтверждает исследование «Авито Бизнес 360», из которого следует, что размер паушального взноса в Екатеринбурге снизился значительно — на 36%. Это может говорить снижении входного порога и использовании альтернативных моделей монетизации бизнесом. На данный момент его средний размер — 300 тыс. руб., хотя он и отличается в зависимости от сферы франшизы. К примеру, паушальный взнос для открытия франшизы в сфере развлечений снизился на 26% год к году и составляет около 360 тыс. руб., взнос для открытия точки общепита остался на уровне прошлого года и составляет в среднем около 400 тыс. руб.

Илья Вострецов