Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области изъяли около 6 тонн нелегального алкоголя

Сотрудники полиции выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции в Ростове-на-Дону и Аксае. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, в складских помещениях оперативники обнаружили около 6 тонн слабоалкогольных напитков. На продукцию отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие законность ее происхождения и оборота.

Изъятая алкогольная продукция передана в региональное управление Росалкогольтабакконтроля для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

Валерий Климов

Новости компаний Все