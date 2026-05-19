В Ростовской области изъяли около 6 тонн нелегального алкоголя

Сотрудники полиции выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции в Ростове-на-Дону и Аксае. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, в складских помещениях оперативники обнаружили около 6 тонн слабоалкогольных напитков. На продукцию отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие законность ее происхождения и оборота.

Изъятая алкогольная продукция передана в региональное управление Росалкогольтабакконтроля для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

Валерий Климов