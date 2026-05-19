«Россети Тюмень» направили более 6 млн рублей на плановый ремонт ключевого оборудования на подстанции в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре. Энергообъект обеспечивает электроснабжение инфраструктуры Мортымья-Тетеревского месторождения углеводородов. На проведение технических мероприятий системообразующая сетевая компания направила свыше 6 млн рублей.



Специалисты выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА. На ключевом оборудовании энергетики провели техническое обслуживание высоковольтных вводов, воздухоосушительных фильтров и запорной арматуры, а также отобрали пробы трансформаторного масла для хроматографического анализа. Кроме того, на подстанции завершено комплексное обследование 25 выключателей, 34 ограничителей перенапряжения и 14 разъединителей. Для комфорта потребителей плановый ремонт компания проводила без ограничения подачи энергоресурса.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирования электросетевого комплекса ХМАО-Югры. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения месторождения Шаимской группы, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири.

