В Челябинске будут судить 16 участников ОПГ за создание интим-видео

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела в отношении 16 участников организованной группы. Их обвиняют в незаконном изготовлении и обороте интим-видео и легализации преступного дохода (п. «а», «б» ч. 3 ст. 242, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным следствия, организаторами группы были двое 27-летних уроженцев Сатки. Видео создавали в 2022-2025 годах, персонал набирали в интернет-чатах. Среди сообщников были четко распределены роли: продюсеры, операторы, вебкам-модели. Большая часть из них имела места работы и официальный доход. Кроме того, один из организаторов группы в 2024-2025 годах легализовал 16 млн руб., полученных подельниками преступным путем в криптовалюте.

Фигурантами стали не только местные жители, но и уроженцы Воронежской и Оренбургской областей, а также Приморского края. Оперативники выезжали в Санкт-Петербург и Сочи для задержания двоих подозреваемых по их новому месту жительства.

Полицейские провели более 10 обысков и изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты. Наложен арест на денежные средства обвиняемых в сумме 600 тыс. руб., а также на компьютерную и электронную технику общей стоимостью 820 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска