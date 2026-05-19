В Тюмени простятся с заслуженным врачом России Юрием Ревнивых

После длительной болезни 19 мая скончался Юрий Ревнивых — заслуженный врач России, выдающийся деятель тюменского здравоохранения, основатель местной неврологической службы, сообщили в депздраве Тюменской области.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Юрий Ревнивых родился в 1941 году в Тобольске (Тюменская область). В 1969 году окончил Тюменский медицинский институт с отличием, войдя в число первых выпускников вуза. После клинической ординатуры по неврологии он посвятил себя созданию службы неврологии в Тюмени. С 1980 по 2007 год Юрий Ревнивых бессменно руководил Тюменским госпиталем для ветеранов войн.

За многолетний труд и выдающийся вклад в развитие медицины он получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации», «Ветеран труда», почетный знак «Отличник здравоохранения», орден Дружбы. Коллеги характеризуют господина Ревнивых как мудрого наставника и надежного товарища.

Прощание с врачом состоится 20 мая с 10:00 до 10:45 в зале №1 Тюменского крематория.

Ирина Пичурина