Власти Омска привлекут кредиты на 1,5 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета

Департамент контрактной системы в сфере закупок Омска объявил три аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий для финансирования дефицита бюджета города и погашения муниципального долга. Стартовая цена каждого из контрактов составила 89,5 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая, указывается на портале госзакупок.

Размер каждой из кредитных линий составит 500 млн руб. Срок действия — 12 месяцев с даты заключения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года департамент финансов мэрии Омска объявил шесть аукционов на открытие возобновляемых кредитных линий по 500 млн руб. каждая. Начальная стоимость каждого контракта составила 95 млн руб.

Бюджет Омска на 2026 год был утвержден с объемом доходов 40,98 млрд руб., расходов — 41,59 млрд руб. Дефицит бюджета составит 609,1 млн руб.

Александра Стрелкова