Мэрия Омска привлечет кредит на 3 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Департамент финансов мэрии Омска объявила шесть аукционов на открытие возобновляемых кредитных линий по 500 млн руб. каждая. Начальная стоимость каждого контракта составила 95 млн руб., всего горадминистрация выделит на эти цели 570 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 февраля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, власти Омска намерены привлечь кредитные средства для покрытия дефицита бюджета города и погашения муниципальных долговых обязательств. Срок действия каждой кредитной линии составит один год.

Бюджет Омска на 2026 год утвержден с объемом доходов в 40,98 млрд руб., расходов — 41,59 млрд руб. Дефицит бюджета города составит 609,1 млн руб. На 1 февраля 2026 года объем долговых обязательств муниципалитета составил 9,3 млрд руб., сообщили в мэрии.

Александра Стрелкова