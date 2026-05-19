В праймериз «Единой России» зарегистрировалось более 100 тысяч жителей Удмуртии

112 тыс. человек зарегистрировались в предварительном голосовании партии «Единая Россия» (ЕР) в Удмуртии к сентябрьским выборам в Госдуму. Это данные на 19 мая, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Праймериз пройдут 25-31 мая. В предварительном голосовании ЕР зарегистрировано 24 кандидата. Среди них — действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин, а также заместители председателя Госсовета региона Иван Черезов и Татьяна Ишматова.

Участники предварительного голосования представляют все социальные группы, сказал член президиума регионального политсовета ЕР, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александра Журавлева. Гендерный состав кандидатов: 58% мужчин и 42% женщин. Доля молодежи составила 29%.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что кандидатами в праймериз ЕР в Удмуртии зарегистрировались восемь работников местных детсадов и школ. В сентябре в Удмуртии будут избирать депутатов в Госдуму и местные райсоветы. Выборы состоятся 20 сентября.