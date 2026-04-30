В праймериз «Единой России» в Удмуртии зарегистрировали пятерых педагогов

Восемь работников детсадов и школ Удмуртии вошли в списки предварительного голосования партии «Единая Россия» (ЕР) к выборам в Госдуму. Их карточки «Ъ-Удмуртия» изучил на сайте праймериз ЕР.

В числе кандидатов оказались три воспитателя ижевских детсадов Ольга Пермякова, Лариса Перевощикова и Надежда Лаптева, учитель-логопед из школы №61 Юлия Селиверстова, а также педагог-психолог, замдиректора среднеобразовательного учреждения в селе Юкаменском Наталия Никифорова.

Помимо них в предварительном голосовании участвуют два замдиректора ижевских школ №8 и №88 Юлия Лобанова и Александр Обухов соответственно, а также директор школы в селе Верхняя Игра Степан Клабуков. Отметим, что все, кроме господина Обухова, являются либо сторонниками партии, либо ее членами.

Всего в праймериз ЕР в Удмуртии на утро 30 апреля зарегистрированы 22 кандидата. В списках среди прочих находятся действующие депутаты Госдумы от республики Андрей Исаев и Олег Гарин, а также заместители председателя Госсовета региона Иван Черезов и Татьяна Ишматова. Первая двойка идет по одномандатным округам, вторая — по списку.

Праймериз ЕР перед выборами пройдет с 25 по 31 мая. Выдвижение кандидатов стартовало 11 марта. Оно продлится до 30 апреля. В Удмуртии будут избирать депутатов в Госдуму и местные райсоветы. Выборы состоятся 20 сентября.