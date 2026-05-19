Екатеринбургский фестиваль барбекю перенесли в парк Маяковского
Международный фестиваль барбекю в Екатеринбурге перенесли на площадку фан-зоны Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Даты останутся прежними — 23 и 24 мая. Все запланированные фестивальные активности, а их более 50 — состоятся: гастрономические и творческие мастер-классы, викторины и презентации, интерактивы и музыкальные выступления»,— добавили в пресс-службе фестиваля.
Изначально фестиваль планировалось провести в Историческом сквере, однако его проведение не согласовала полиция.