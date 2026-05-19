Педиатру Надежде Буяновой утвердили приговор по делу о фейках про армию

2-й Кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор педиатру Надежде Буяновой. Об этом сообщил ТАСС адвокат осужденной Леонид Соловьев. Врач приговорена к 5,5 года в колонии по статье о фейках о российских Вооруженных силах.

Госпоже Буяновой вынес приговор Тушинский райсуд Москвы 12 ноября 2024 года. По версии обвинения, врач на приеме в детской больнице негативно отозвалась о погибшем в зоне СВО отце своего пациента. После жалобы матери мальчика глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Защита настаивала на оправдании педиатра. Адвокаты отмечали, что потерпевшая путалась в показаниях на допросах. Также они указывали на отсутствие доказательств: аудиозапись во время приема не велась. Сама Надежда Буянова называла обвинение абсурдом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Педиатр получила военно-судебный диагноз».

Никита Черненко