Музей «Аркаим» впервые стал финалистом национальной премии Лихачева

Музей-заповедник «Аркаим» попал в шорт-лист национальной премии в области музейного дела имени Лихачева. Учреждение вышло в финал конкурса в номинации «Партнер музея», сообщает пресс-служба «Аркаима».

Музей-заповедник стал финалистом в качестве партнера одноименного благотворительного фонда. «Аркаим» несколько лет работает с ним над созданием Синташтинского археологического комплекса. Заповедник стал единственным представителем Челябинской области в конкурсе 2026 года из 1 тыс. участников. На победу в номинации рассчитывают еще шесть претендентов. Конкурентами учреждения выступают в том числе столичные музеи — Эрмитаж, «Петергоф», Государственный исторический музей (Москва).

Виталина Ярховска