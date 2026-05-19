Челябинская область попала в топ-5 регионов по числу капремонтов домов

В Челябинской области за январь-апрель 2026 года капитальный ремонт провели в 154 домах. Регион занял пятое место по этому показателю среди субъектов России, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

За четыре месяца в стране работы по капремонту выполнили в 4,6 тыс. зданий общей площадью 15,9 млн кв. м. В них проживает около 570 тыс. россиян. Специалисты обновили крыши, фасады, фундаменты, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, а также заменили лифты. В топ-5 регионов по числу отремонтированных домов попали Волгоградская область (245 зданий), Москва (200), Краснодарский край (161), Воронежская (160) и Челябинская области.

Виталина Ярховска