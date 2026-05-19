Россия стала второй после США по стоимости поставок газа в ЕС

За январь — март 2026 года Россия заняла второе место в общей стоимости импорта газа Евросоюзом. Ее доля составила 18,4% или €3,2 млрд. Это следует из данных Евростата, передает ТАСС.

Первое место занимают США — их доля составила 27,9%, или €4,8 млрд. На третьем месте — Норвегия с долей 15,9% и поставками на €2,74 млрд. Четвертое место занял Алжир — 15,3% и €2,65 млрд. Пятерку поставщиков замыкает Азербайджан — 5,7% и €988 млн.

За первый квартал ЕС закупил у России в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Россия поднялась на вторую строчку по доле в общей стоимости в марте. Тогда за месяц страна увеличила свою долю до 22,2% (с 12,8% в феврале) — европейские страны закупили российский газ на максимальную с февраля 2025 года сумму в €1,35 млрд.

В январе 2026 года страны Евросоюза согласовали план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027-го. Запрет на трубопроводный газ вступит в силу осенью того же года. Нарушителям санкционного режима будут грозить штрафы в размере 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота. В марте, после начала операции США и Израиля против Ирана, в ЕС допустили, что дискуссия по этой теме возобновится.