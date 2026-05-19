Минтранс Ростовской области не освоил пятую часть годового бюджета

Министерство транспорта Ростовской области по итогам 2025 года продемонстрировало одно из самых низких исполнений расходов среди региональных ведомств. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты (КСП) Ростовской области на отчет об исполнении областного бюджета, которое имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

По данным аудиторов, министерство исполнило расходы лишь на 79,1% от утвержденных назначений. Объем неосвоенных ассигнований составил 7,39 млрд руб., или 20,9% плана, против 3,4% годом ранее.

Как следует из материалов КСП, проблемы с исполнением расходов существенно повлияли на реализацию профильных инфраструктурных проектов. Кассовое исполнение регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» составило 55,7% от плана. Кроме того, министерство не довело до муниципалитетов 3,54 млрд руб. межбюджетных трансфертов. В целом исполнение госпрограммы «Развитие транспортной системы» составило 80%: из предусмотренных 31,86 млрд руб. было освоено 25,5 млрд руб.

Рост неисполненных расходов Минтранса произошел на фоне общего ухудшения исполнения областного бюджета. По данным КСП, объем неиспользованных ассигнований областной казны по итогам 2025 года вырос до 14,24 млрд руб. В октябре правительство Ростовской области приняло распоряжение №181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре—декабре 2025 года», предусматривавшее ограничение доведения лимитов бюджетных обязательств и перенос части расходов на следующий финансовый период.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты отмечают, что низкое исполнение транспортных расходов увеличивает риски переноса сроков реализации дорожных и инфраструктурных проектов. По их оценке, в условиях высокой стоимости заемных средств и ограниченных возможностей региональных бюджетов перенос части расходов позволяет сдерживать рост дефицита, однако одновременно усиливает нагрузку на последующие бюджетные периоды и осложняет реализацию долгосрочных инфраструктурных программ.

Роман Лаврухин