В школу на Урале отправили опасное мясо с измененным сроком годности

Производитель мяса из Свердловской области отправил в школу опасное мясо, изменив срок годности продукции, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Так, 18 мая ведомство выявило нарушения в работе ООО «Екатеринбургский мясоперерабатывающий комплекс» в Среднеуральске при оформлении ветеринарных документов на партию говядины. Десятью днями ранее предприятие внесло недостоверные данные в сопроводительный документ на 34 кг лопаточного отруба говядины, указав ложные даты выработки и годности вместо реальных. Вместо «дата выработки 18.03.2026, годен до 14.09.2026» в документе указано «дата выработки 07.05.2026, годен до 03.11.2026». Это нарушает требования технических регламентов Таможенного союза и лишает возможности гарантировать безопасность мяса.

Продукция с измененными сроками была поставлена в одну из школ Богдановичского района. В адрес школы направлено письмо с требованием изъять сомнительную продукцию из оборота

По итогам проверки предприятию выдано предостережение, регистрация уполномоченного лица в системе «ВетИС.Паспорт» приостановлена на 10 дней.

