Финансирование ЖКХ Ростовской области сократилось более чем на треть

Правительство Ростовской области по итогам 2025 года существенно сократило расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на фоне падения прибыли предприятий и смещения бюджетных приоритетов в сторону социальных обязательств. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты (КСП) региона на отчет об исполнении областного бюджета, которое имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из документа, расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» сократились по сравнению с предыдущим годом на 37,7%, или на 13,3 млрд руб. Снижение финансирования сопровождалось ухудшением исполнения ряда инфраструктурных проектов. Кассовое исполнение регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» по итогам года составило лишь 51,8% от утвержденного плана. В целом министерство ЖКХ области не освоило 3,01 млрд руб. Основной объем неиспользованных средств пришелся на инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК), выделенный на реконструкцию системы ливневой канализации Ростова-на-Дону (бассейн №1).

Аудиторы отмечают, что низкий уровень исполнения расходов по объектам, финансируемым за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, относится к числу факторов риска при предоставлении региону аналогичной федеральной поддержки в последующие годы. Реконструкция бассейна №1 относится к числу ключевых коммунальных проектов Ростова-на-Дону, который регулярно сталкивается с подтоплениями во время сильных осадков.

Сокращение коммунальных расходов происходило на фоне мер по оптимизации бюджетных обязательств. Как следует из заключения КСП, в октябре 2025 года правительство Ростовской области приняло распоряжение №181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре—декабре 2025 года», предусматривавшее ограничение доведения лимитов бюджетных обязательств и перенос части выплат на следующий финансовый период. Одновременно финансирование социальной политики выросло на 20%, до 108,1 млрд руб.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты отмечают, что сокращение расходов на коммунальную инфраструктуру повышает риски дальнейшего износа сетевого хозяйства и переноса сроков модернизации объектов ЖКХ. По их оценке, в условиях высокой стоимости заемных средств федеральные инфраструктурные кредиты остаются для регионов одним из немногих источников финансирования крупных коммунальных проектов. Эксперты полагают, что ограничение расходов и перенос части обязательств позволили областным властям удержать дефицит бюджета и долговую нагрузку в нормативных пределах, однако одновременно увеличили нагрузку на последующие бюджетные периоды.

Роман Лаврухин