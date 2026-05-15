В Стерлитамаке возбудили дело по факту травмирования подростка на карусели
Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.
Как сообщал «Ъ-Уфа», 10 мая в парке имени Гагарина 12-летний школьник получил тяжелые травмы во время катания на аттракционе «Вальс-ракушка». Когда подросток по указанию оператора переходил в другую кабину, устройство привели в движение, и школьника зажало между элементами конструкции. Пострадавшего госпитализировали и впоследствии доставили в детскую республиканскую больницу в Уфе, где ему оказывается медицинская помощь.
Следователи устанавливают обстоятельства, причины и условия травмирования несовершеннолетнего. Они дадут правовую оценку действиям ответственных за соблюдение правил техники безопасности и надлежащее техническое содержание развлекательных объектов.