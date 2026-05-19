Казахстан допустил запуск беспилотных грузоперевозок с Россией в 2026 году

Казахстан и Россия в этом году могут запустить беспилотные грузовые перевозки, заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев. Он увидел в таких перевозках «большую экономическую целесообразность».

Как пояснил министр, «достаточно большую» долю в расходах занимает выплата зарплат водителям. Также беспилотные перевозки позволят сократить время в пути. «Когда машина та же самая грузовая едет из Хоргоса до Актобе, чтобы дальше уехать в Россию, водитель должен каждые восемь часов останавливаться и отдыхать. А эта машина без устали будет ехать, без остановки, только на дозаправку, и тогда, соответственно, фонд отдачи от этой машины будет в три раза выше»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По мнению Нурлана Сауранбаева, переход к беспилотным перевозкам грузов может дать рынку «взрывной характер роста». Он напомнил, что Казахстан уже заключил соглашения с «Яндексом» и InDrive по беспилотным такси.

У России есть опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КамАЗ и «Яндекс». По дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик, сообщал в мае замминистра транспорта Дмитрий Зверев. «Яндекс» планирует до конца 2026 года интегрировать автономные машины в сервис «Яндекс Такси».