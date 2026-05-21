«Все отражает философию бренда "Искусство в движении"»

Думаю, вы не будете со мной спорить, что общее впечатление об автомобиле складывается из мелочей, причем иногда самых неожиданных. Еду на новой Omoda C5 по городу, позвонили по работе — надо остановиться и открыть ноутбук. Так вот, компьютер удобно поместился на консоли между передними сиденьями, аккурат между моим правым коленом и спортивным поручнем, за который должен держаться пассажир, если водитель вдруг поедет агрессивно. Ручка управления коробкой у кроссовера теперь на рулевой колонке, и поэтому ничто не мешает на время превратить салон в мобильный офис.

Едем дальше. За окнами сирень, над головой солнышко. С некоторой опаской открываю люк и удивляюсь: даже на скорости ветер не бьет по ушам, как это, увы, происходит при открытом люке в большинстве других автомобилей. И таких приятных открытий за неделю пользования Omoda C5 у меня было множество. Модель на нашем рынке с 2022 года, уже продано свыше 100 тыс. автомобилей. Но у меня новая Omoda C5 — нынешней весной кроссовер существенно обновился. И, что самое важное, обновился не ради обновлений, как это часто бывает, а с учетом пожеланий вышеупомянутых российских автовладельцев.

Вместительнее стал багажник. А вместо вариатора теперь «обучаемый» робот. У агрегата отличная родословная — такие же устанавливались на модели немецких премиальных марок. Переведите режим движения в «спорт», несколько раз выжмите газ до упора, и вы почувствуете, что 147 л. с. для компактного кроссовера — отличный арсенал: разгон до 100 км/ч укладывается в десять секунд. Руль теперь не круглый, а скорее прямоугольный, но управлять им очень удобно. Приборы и мультимедиа — теперь два отдельных планшета со сверхчеткой графикой. Но убавить громкость радио, например, можно физической кнопкой, что по нынешним временам чуть ли не признак премиальности.

Кстати, многие коллеги говорят, что C5 подтянулась к флагману марки — кроссоверу Omoda C7. Теперь у моделей и дизайн, и оснащение, и ощущения — все отражает философию бренда «Искусство в движении». И, наверное, я с этим соглашусь.

Дмитрий Гронский