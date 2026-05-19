«Летний пейзаж» Саврасова продали на аукционе за 29 млн рублей

Полотно Алексея Саврасова «Летний пейзаж» ушло с молотка на торгах «Литфонда» за 29 млн руб. В аукционном доме отметили, что картина стала топ-лотом, принесшим большую часть выручки торгов, посвященных графике, живописи и декоративно-прикладному искусству.

Общая сумма продаж превысила 40 млн руб., сообщили ТАСС в «Литфонде». «Здесь важно понимать, что, к сожалению, значимых работ наиболее известных русских художников на открытом рынке не так много, отсюда и такой высокий интерес к появляющимся работам высокого уровня и с безупречным провенансом»,— отметил гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров.

Алексей Саврасов — один из главных представителей лирического пейзажа в русской живописи. Среди наиболее известных его работ — «Грачи прилетели», «Летний пейзаж с дубами», «Зимняя дорога». Проданный на аукционе «Летний пейзаж» датируется концом XIX века. Картина относится к позднему творчеству художника, написана маслом на холсте 64,6*99,3 см. До этого полотно находилось в коллекции советского дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко и коллекции основателя музея В. А. Тропинина Феликса Вишневского.