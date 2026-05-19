МинЖКХ Дона не смогло освоить 3 млрд рублей на реконструкцию ливневки в Ростове

Министерство ЖКХ Ростовской области не освоило средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК), выделенного на реконструкцию системы ливневой канализации Ростова-на-Дону. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты региона на отчет об исполнении бюджета за 2025 год, которое есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

По данным аудиторов, объем неисполненных ассигнований министерства составил 3,01 млрд руб., из которых 3,001 млрд руб. пришлись на субсидию по объекту «Реконструкция системы ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн №1 (этап строительства 2)».

Бассейн №1 относится к числу ключевых объектов городской ливневой инфраструктуры: Ростов-на-Дону регулярно сталкивается с подтоплениями во время сильных осадков. На фоне низкого освоения средств исполнение регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» составило 51,8% от плана. В КСП отмечают, что низкий уровень исполнения расходов по объектам, финансируемым за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, относится к числу факторов риска при предоставлении региону аналогичной федеральной поддержки в последующие годы.

Проблемы с освоением средств возникли на фоне общего роста объема неисполненных расходов областного бюджета. По данным КСП, в 2025 году неисполненные ассигнования достигли 14,24 млрд руб., или 4% сводной бюджетной росписи. Наибольшие объемы неосвоенных средств пришлись на госпрограммы «Развитие транспортной системы» — 6,36 млрд руб. и «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» — 3,01 млрд руб.

Как следует из заключения КСП, в конце октября 2025 года правительство Ростовской области приняло распоряжение №181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре—декабре 2025 года». Документ предусматривал ограничение доведения лимитов бюджетных обязательств и перенос части расходов на следующий финансовый период. Одно из самых низких исполнений расходов, помимо МинЖКХ, зафиксировано у министерства транспорта области, где объем неосвоенных назначений составил 7,39 млрд руб., или 20,9% от плана.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты отмечают, что низкое освоение средств по коммунальным объектам создает риски переноса сроков реализации инфраструктурных проектов. В условиях высокой стоимости заемных средств возможности регионов финансировать масштабную модернизацию коммунального хозяйства за счет коммерческих кредитов остаются ограниченными. По оценке аналитиков, ограничение части расходов в конце года позволило областным властям сдержать рост дефицита бюджета, однако перенос части обязательств на следующий финансовый цикл увеличивает нагрузку на бюджет 2026 года и осложняет реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Роман Лаврухин