Реконструкцию северной части набережной Ижевска завершат до конца лета

Готовность северного участка набережной Ижевского пруда, который находится на реконструкции, достигла 70%. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, завершить обновление объекта планируется до конца лета. В скором времени работа на территории будет вестись в две смены.

«Подрядчикам пришлось менять обводненный грунт на площади 14 тыс. кв. м. Также из-за особенностей грунта яблони, которые планировали высадить на набережной, заменим на черемуху. Сад будет расположен ниже переулка Широкого. Объект культурного наследия регионального значения Дом Пастухова перенесем на территорию музея-заповедника Лудорвай»,— рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов.

На объекте уже установлены очистные сооружения, канализационные и насосные станции, смонтирована система ливневок, рассказал руководитель компании—подрядчика Роман Горулев. Строители обустраивают тротуарные бордюры и завершают монтаж электрики, освещения и видеонаблюдения. На подъеме ко Дворцу детского творчества построены три лестничных марша.

Напомним, благоустройство объекта ведется с лета 2024 года. Подрядчик — местная строительная компания «Рогос». На объекте появятся круглогодичные кафе, детские площадки, пункты проката и места для занятия спортом. Предварительный объем финансирования реконструкции — около 3 млрд руб. В сентябре 2025 года Удмуртия получила дополнительные 200 млн руб. на реализацию проекта из бюджета РФ.