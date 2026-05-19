ФАС возбудила дело против «Нижфарма» из-за дорогого препарата от давления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении фармкомпании «Нижфарм» из-за «монопольно высокой цены» на лекарственный препарат для снижения артериального давления. В ФАС поступила жалоба на стоимость препарата «Эдарби» (международное непатентованное наименование — «Азилсартана медоксомил»).

В службе уточнили, что препараты с таким наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), поэтому на них не распространяется госрегулирование цен. ФАС установила, что АО «Нижфарм» является единственной организацией, которая производит этот препарат, не имеющий аналогов в России. По данным ФАС, фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли превысили рост расходов на производство.

ФАС усмотрела в действиях «Нижфарма» признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ведомство возбудило в отношении компании антимонопольное дело. В случае установления вины производителю грозит административный штраф либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода, уточнили в пресс-службе ФАС.

В карте ФАС предписала фармацевтической компании «Замбон-Фарма» вернуть в бюджет более 418,8 млн руб. Они были получены из-за установления монопольно высоких цен на антибиотик «Флуимуцил-антибиотик ИТ».