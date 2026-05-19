Обучение анимации в Челябинске: МИДиС и создатели «Смешариков» запустили совместную программу
Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске начал сотрудничество с группой компаний «Рики». Это одна из ключевых анимационных студий России, работающая в полном цикле: от идеи до производства мерча. Студия «Рики» известна созданием таких популярных проектов, как «Смешарики», «Фиксики» и «Детектив Финник».
В рамках начала сотрудничества МИДиС и Рики провели совместный хакатон «Вдохновленные Смешариками»
Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС
Программа обучения анимации в колледже и институте МИДиС
Теперь студия «Рики» — официальный партнёр МИДиС. Совместная программа по анимации доступна как для студентов колледжа, так и для института. Для высшего образования открыта программа по профилю «Цифровая анимация и моушен-дизайн», для среднего профессионального образования «Цифровая анимация» (подробности читайте на сайте midis.ru) Студенты учатся понимать полный цикл продакшена: от первых эскизов и черновиков до готового сериала или короткого метра для цифровых платформ.
Что включает образовательная программа:
- Основы рисунка и сторибординга;
- 2D-, 3D и нейро-анимация;
- Работа с персонажами, фонами и сценарное мышление;
- Продакшн процессы и разбор реальных проектов студии.
Востребованность профессии аниматора
Спрос на специалистов в области анимации постоянно растёт. Аниматоры нужны не только для кино и сериалов, но и для игровых студий, образовательных проектов, рекламных агентств и современных брендов. Именно поэтому совместная программа МИДиС и ГК «Рики» строится с упором на командную работу и решение реальных задач бизнеса.
Практика и стажировка студентов МИДиС в «Рики»
Уже сейчас, во время обучения, студенты МИДиС проходят практику у создателей знаменитый на всю Россию мультсериалов. Они помогают в подготовке материалов, участвуют в рабочих процессах, пробуют себя в разных ролях. Это погружение в живой продакшн, где каждый шаг даёт понимание, как устроена профессия изнутри и что от тебя ждёт индустрия.
Коллаборация в сфере моды: коллекция для Смешариков
Сотрудничество института с ГК «Рики» не ограничивается только экранной анимацией и переходит в сферу фэшн-дизайна. Сейчас идёт активная работа над коллекцией одежды с героями мультсериала «Смешарики».
Дизайнеры МИДиС превратили любимых персонажей в актуальные принты, современные силуэты и детали гардероба. Премьерный показ этой коллекции состоится в конце мая на конкурсе молодых модельеров «Модный цех».
Как поступить на аниматора: перспективы студентов
Для абитуриентов и студентов партнерство МИДиС и «Рики» означает главное: здесь можно учиться рядом с крупным игроком рынка. Обучение выстроено так, чтобы каждый выпускник понимал, как перейти от учебных задач к реальным коммерческим проектам и начать зарабатывать на своих навыках. Помогаем получить востребованную специальность и раскрыть творческий потенциал каждого студента!
