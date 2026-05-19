Средняя зарплата ректоров южноуральских вузов достигла 500 тыс. рублей

В 2025 году ректоры университетов Челябинской области в среднем зарабатывали 507,4 тыс. руб. в месяц. Такие данные указаны в отчетности Минобрнауки РФ.

Больше всего получал в прошлом году Александр Вагнер, возглавляющий Южно-Уральский государственный университет, — 753,8 тыс. руб. Далее идет ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев. Его жалованье достигало 570,5 тыс. руб. Ректор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Дмитрий Терентьев зарабатывал 503,8 тыс. руб. Самая маленькая зарплата отмечена у исполняющего обязанности директора челябинского НИИ сельского хозяйства Павла Лопухова — 201,5 тыс. руб.

