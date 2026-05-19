В I квартале в бюджет Екатеринбург поступило 19,5 млрд руб. доходов

За I квартал этого года бюджет Екатеринбурга получил доход в размере 19,5 млрд руб., что составляет 19,5% от запланированного дохода на весь 2026 год (100 млрд руб.), озвучила на заседании гордумы директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева. Расходы бюджета по итогам I квартала составили 20,9 млрд руб., что составило 20,2% от запланированных на год (103,6 млрд руб.).

По словам госпожи Медведевой, основная сумма доходов городского бюджета (10,2 млрд руб.) сформировалась за счет налоговых и неналоговых доходов. Объем безвозмездных поступлений составил 9,2 млрд руб. Наиболее значимыми по объему поступлений являются налог на доходы физических лиц (44,3%): за первый квартал поступило 4,5 млрд руб. – это 18,6% от годового исполнения. «Поступления по данному источнику обусловлены сложившейся динамикой поступлений в связи с ростом оплаты труда и уменьшением объема предоставленных имущественных и социальных вычетов на основании обращений налогоплательщиков»,— прокомментировала директор департамента.

За земельный налог в бюджет за первый квартал поступило 779 млн руб., что составляет 24% от годового показателя. Налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) за первый квартал поступил в размере 849 млн руб. (10% от годового показателя), акцизы по подакцизным товарам – 936 млн руб. (23,4%).

Больше всего расходов бюджета ушло на социальную сферу (более 60%). Так, на образование за первый квартал потратили 9,8 млрд руб. (19,3% от годового показателя), национальную экономику – 6,1 млрд руб. (21,9%), социальную политику – 1,7 млрд руб. (31,9%), общегосударственные вопросы – 1,2 млрд руб. (17,3%), ЖКХ – 686 млн руб. (14,3%), культуру, кинематографию – 531 млн руб. (18,4%), национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 20 млн руб. (4%), охрану окружающей среды – 24 млн руб. (9,8%), СМИ – 20 млн руб. (15,2%).

По итогам исполнения бюджета за первый квартал – муниципальный долг отсутствует. «Идем в той динамике, в которой запланировано»,— заявила госпожа Медведева, исходя из озвученных цифр доходов и расходов, по итогам первого квартала.

Большинство депутатов проголосовало за принятие отчета об исполнении бюджета.

