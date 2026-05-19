«Ростелеком» разместит дисконтные облигации объемом до 20 млрд рублей

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM) 22 мая проведет сбор заявок на дисконтные облигации серии 003P-01R объемом не более 20 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг — 3,2 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Цена размещения с учетом дисконта составит 75% от номинала (1 тыс. руб.). По выпуску будут выплачивать квартальные фиксированные купоны, пишет агентство. Ориентир ставки купона не превышает 4,5% годовых — это соответствует доходности к погашению не более 15,05% годовых.

Среди организаторов выпуска облигаций указаны Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, банк «Дом.РФ». Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк и Т-Банк. Агентом по размещению выступает Sber CIB. Техразмещение запланировано на 28 мая.

«Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг. Лидер на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Совместно с партнерами развивает онлайн-кинотеатр Wink.

