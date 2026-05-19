Гадалку в Екатеринбурге будут судить за мошенничество и кражу у пенсионерки

Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о мошенничестве и краже у пенсионерки денег и ювелирных изделий под видом снятия проклятия, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Неоднократно судимую 35-летнюю уроженку Вологодской области будут судить по ч. 2 ст. 159 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 декабря 2025 года около 14:00 обвиняемая подошла к 78-летней незнакомой пенсионерке возле дома на улице Денисова-Уральского и сообщила о наличии проклятия, которое можно снять. Под предлогом проведения эзотерического ритуала она попросила у пенсионерки куриное яйцо, полотенце и золотые украшения. Потерпевшая принесла пару серег и кольцо со вставками из граната.

После завершения обряда обвиняемая потребовала 300 тыс. руб. за услуги. Пенсионерка, не имея такой суммы, взяла из тумбочки 70 тыс. руб., но оставила их при себе и предложила в качестве оплаты украшения. Желая заполучить имеющиеся у пенсионерки деньги, обвиняемая под предлогом завершения ритуала завернула их в газету и незаметно забрала их. Пустую газету она положила на мебельную стенку, заявив, что она должна лежать там девять дней для завершения ритуала. Пенсионерка согласилась на это.

Обвиняемая скрылась с места преступления, завладев 70 тыс. руб. и украшениями стоимостью свыше 25 тыс. руб. Уголовное дело в отношении гадалки направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Ирина Пичурина