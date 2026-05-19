Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» в конце сезона

Испанец Пеп Гвардиола уйдет с поста главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» по окончании сезона. Об этом пишет BBC.

Ожидается, что об уходе специалиста будет объявлено после матча заключительного тура чемпионата Англии против «Астон Виллы». Встреча пройдет 25 мая на поле «Манчестер Сити». По информации источника, в клубе рассматривают вариант с переименованием одной из трибун домашней арены — Etihad Stadium — в честь Пепа Гвардиолы.

Главным претендентом на замену испанца является бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска. По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли устного соглашения. Итальянец подпишет с клубом трехлетний контракт.

55-летний Пеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством клуб завоевал 20 трофеев, в том числе шесть раз становился чемпионом Англии и по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Также специалист тренировал каталонскую «Барселону» и мюнхенскую «Баварию», с которыми стал обладателем множества титулов.

По итогам 36 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять баллов, при этом лондонцы провели на одну игру больше.

