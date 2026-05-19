Акции «Евраза» подорожали в полтора раза после открытия торгов на Мосбирже

В начале торгов акции ПАО «Евраз» составляли 60 руб. за штуку, свидетельствуют данные Московской биржи (MOEX: MOEX). На пике бумаги росли более чем на 46%, достигнув 87,89 руб. за штуку. По состоянию на 10:36 рост замедлился до 30% на уровне 78 руб.

Сегодня Мосбиржа допустила акции «Евраза» к торгам. Бумаги получили тикер EVRZ и третий уровень листинга.

«Евраз» создал публичное акционерное общество (ПАО), объединив 60 своих юрлиц. Они сохранили собственные названия и продолжают работать в качестве дочерних структур «Евраза». Изначально холдинг планировал выйти на Мосбиржу до конца 2025 года.