Мосбиржа допустила акции «Евраза» к торгам

Московская биржа (MOEX: MOEX) допустила акции ПАО «Евраз» к торгам 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

По данным Мосбиржи, акции включены в третий уровень листинга. Им присвоен торговый код EVRZ. Всего в выпуске находится более 4 млрд акций «Евраза».

Мосбиржа делит акции компаний, которые допускает к торгам, на три уровня листинга. Последний — третий — включает больше всего участников рынка и отличается особой рискованностью. Это некотировальный список, то есть торговая площадка проверяет компании только на соблюдение законов, а собственных строгих требований к их надежности не предъявляет.

Evraz Group — одна из крупнейших в мире металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Штаб-квартира — в Лондоне. В конце июля 2025 года холдинг «Евраз» объявил о регистрации ПАО и выпуске акций на Мосбирже. Основным акционером компании выступает бизнесмен Роман Абрамович. Совладельцы «Евраза» — его основатели Александр Абрамов и Александр Фролов. Сейчас ПАО «Евраз» объединяет около 60 юрлиц, которые сохраняют свои названия и продолжают работать в качестве его дочерних структур.