Журналистку-иноагента Ксению Ларину объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналистку Ксению Ларину (Оксана Баршева, объявлена в РФ иноагентом). Согласно карточке в базе ведомства, ее разыскивают по статье УК РФ. По какой статье ведется розыск, не указано.

В сентябре СКР возбудил в отношении журналистки уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Госпожа Ларина (иноагент) была внесена в соответствующий реестр Минюста в 2023 году. В настоящее время живет за границей.