Жительница Ленобласти добивается через Конституционный суд отмены сноса собственного дома

Конституционный суд принял жалобу жительницы деревни Большие Пороги. Женщина купила участок под ИЖС, построила дом, оформила собственность и получила материнский капитал. Спустя время прокуратура потребовала снести новостройку из за охранной зоны памятника «Безымянная высота», сведений о которой не было в Едином государственном реестре недвижимости. Подробности этой истории рассказывает «Ъ».

Прокуратура требует снести дом жительницы Ленобласти из-за охранной зоны памятника «Безымянная высота»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее жительница Ленобласти Ирина Белова уже обращалась в суды, где ей отказали принимать жалобу, сославшись на статью 26 федерального закона №342. По этой норме границы охранных зон считаются установленными, даже если данные о них отсутствуют в ЕГРН, — достаточно решения исполнительного органа власти. Заявительница требует признать закон неконституционным, так как он нарушает принципы правовой определенности.

Опрошенные «Ъ» юристы отмечают, что в декабре 2023 года пленум Верховного суда РФ прямо указал: постройка не может быть признана самовольной, если человек не знал об ограничениях из-за отсутствия данных в реестре. Эксперты также подчеркивают: государственные органы сами согласовали строительство и разрешили использовать маткапитал, что дает право требовать компенсацию убытков в случае сноса.

По мнению экспертов, Конституционный суд в итоге укажет на неверное толкование федерального закона № 342 нижестоящими судами, однако сам нормативный акт антиконституционным признавать не станет.

Карина Дроздецкая

