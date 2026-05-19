«Дортрансстрой» получит 200 млн рублей на ремонт въездов в уфимские дворы

Управление по обеспечению жизнедеятельности города Уфы (УОЖГ) подписало с ООО «Дортрансстрой» контракт на ремонт межквартальных проездов и въездов во дворы. По данным портала госзакупок, из бюджета города на работы будет выделено 200 млн руб.

До конца июня подрядчику предстоит заменить асфальт, бордюры и люки на 80 внутриквартальных дорогах в разных районах Уфы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле мэрия Уфы и «Дортрансстрой» заключили контракт на ремонт тротуаров и подъездов за 150 млн руб.

Идэль Гумеров