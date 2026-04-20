Ремонт дорог к школам и детсадам в Уфе обойдется почти в 150 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на ремонт тротуаров, подъездов и площадок с ООО «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания согласилась выполнить работы по начальной цене контракта — около 150 млн руб., его профинансирует бюджет города. В тендере участвовали еще три компании, предлагавшие исполнить контракт за 142,5 млн, 144 млн и 150 млн руб. У победителя оказалось больше баллов за квалификацию.

До 25 августа нужно отремонтировать 54 участка общей длиной 11,08 км, расположенных во всех семи районах Уфы. В основном это подъездные пути к школам и детским садам. 13 тротуаров, подъездов и площадок подрядчик должен отремонтировать в Октябрьском районе, девять — в Калининском районе, восемь — в Ленинском, семь — в Советском, по шесть — в Орджоникидзевском и Демском районах и пять — в Кировском районе.

На капремонт дорожных покрытий полагается гарантия сроком на пять лет.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в 2000 году в Уфе. Компания специализируется на дорожном строительстве, а также строительстве социальных, жилых и инженерных объектов. Основателем компании является Марат Латыпов, при этом 90% уставного капитала принадлежит компании «Основа», 10% — депутату Курултая Башкирии Дмитрию Гилимьянову. В числе основных заказчиков «Дортрансстроя» — филиал Росавтодора «Приуралье», Управление дорожного хозяйства Башкирии, а также подразделения мэрии Уфы. Выручка в 2025 году равнялась 11,99 млрд руб., чистая прибыль — 83,55 млн руб.

