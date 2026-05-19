Акции X5 выросли более чем на 3% на рекомендации совета директоров по дивидендам

Акции ритейлера X5 (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») на Московской бирже росли на 3,21% — до 2,475 тыс. руб. за штуку, свидетельствуют данные торгов к 10:02 мск. По состоянию на 10:42 котировки компании торгуются с ощутимым плюсом в 2,92% на уровне 2,468 тыс. руб. на акцию.

Так акции X5 отреагировали на рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2025 год. Сумма выплаты составит 245 руб. на бумагу, доходность — 10%. Последний день для покупки акций под выплату — 6 июля.