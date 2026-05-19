Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров ритейлера X5 (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации.

Доходность по дивидендам составит 10%. Последний день для покупки акций под выплату — 6 июля. Окончательное решение по размеру дивидендов акционеры примут 26 июня.

Бумаги X5 отреагировали ростом на новости о рекомендации совета директоров по дивидендам. На пике акции превышали 2,47 тыс. руб. за штуку, дорожая более чем на 3%.

За девять месяцев 2025 года X5 уже выплатил 368 руб. на одну акцию. По итогам 2024 сумма выплаты составила 648 руб. на акцию.