Челябинке назначили принудительные работы за фиктивную прописку 76 мигрантов

Калининский районный суд Челябинска признал виновной 55-летнюю местную жительницу в фиктивной постановке на учет 76 иностранцев (ст. 322.3 УК РФ). Ее приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что в 2024-2025 годах горожанка постоянно прописывала в своей квартире в доме на улице Каслинской мигрантов. Всего она поставила на учет 76 иностранных граждан, которые не проживали в помещении. Преступление выявили сотрудники отдела полиции «Калининский» регионального полицейского главка. Помимо основного наказания, фигурантке назначили также штраф в размере 100 тыс. руб. Принадлежащая ей квартира конфискована в доход государства.

Виталина Ярховска