Недалеко от Лос-Анджелеса из-за пожаров эвакуированы более 20 тыс. человек

В понедельник на юге штата Калифорния у города Сими-Вэлли (менее 50 км от Лос-Анджелеса) вспыхнул пожар, сообщает The Guardian. Это произошло на обширной территории, покрытой густым кустарником. Из-за сильных ветров огонь быстро распространился на площадь свыше 320 га.

Местные власти сообщают, что уже есть случаи возгорания жилых домов. Эвакуированы более 20 тыс. человек. Всего в Сими-Вэлли проживает 125 тыс. человек. В нескольких километрах от фронта огня находится президентская библиотека и музей Рональда Рейгана, которые уже закрыли для посетителей.

Алена Миклашевская