«Монреаль» стал последним участником полуфинала Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» на выезде одолел «Буффало Сейбрс» в седьмом матче второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграл серию до четырех побед со счетом 4:3.

Решающая встреча противостояния завершилась в овертайме — 3:2. К 15-й минуте игры «Монреаль» лидировал со счетом 2:0. Голы забили Филлип Дано и Закари Болдук, реализовавший численное преимущество. «Буффало» удалось восстановить паритет благодаря шайбам Джордана Гринвея и Расмуса Далина. Победу канадскому клубу принес Алекс Ньюхук.

В седьмом матче первого раунда против «Тампа-Бей Лайтнинг» Ньюхук также забросил решающую шайбу. Канадец стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось забить два победных гола в седьмых матчах серий в одном play-off. Ранее это удалось его соотечественнику Нейтану Хортону в 2011 году. Тогда он выступал за «Бостон Брюинс», который в том сезоне стал обладателем Кубка Стэнли.

В полуфинале соперником «Монреаля» станет «Каролина Харрикейнс». Противостояние стартует в ночь на 22 мая. В другой половине сетки сойдутся лучшая команда регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Первый матч серии пройдет в ночь на 21 мая.

Таисия Орлова