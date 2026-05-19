Каждый четвертый южноуралец готов сменить офисную специальность на рабочую

Около четверти (27%) жителей Челябинской области готовы сменить офисную специальность на рабочую в случае необходимости. Еще 25% рассмотрели бы такую возможность при наличии гарантированного трудоустройства. Для 37% респондентов решающим условием стало бы бесплатное обучение новой профессии, сообщает hh.ru по итогам опроса.

Основными причинами готовности перейти в рабочую специальность жители региона назвали перспективы карьерного роста и более высокого дохода. Так ответили 41% респондентов. Еще 24% южноуральцев в принципе хотят уйти с нынешней работы. Заниматься тем, что когда-то являлось хобби, привлекает 23% опрошенных. Еще 21% местных жителей считает, что будет чувствовать себя стабильнее на рабочей специальности при обострении экономического кризиса. Каждый пятый респондент (20%) думает, что освоение такой профессии дает более широкие возможности для трудоустройства.

Чаще всего южноуральцы хотят овладеть специальностями кондитера или пекаря (так ответили 14% жителей региона), швеи (12%), повара (11%), оператора конвейера (9%), сварщика и электрика (по 8%).

