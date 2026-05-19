Владелец самовольного кафе «Князь» в Нижнем Новгороде пытается его узаконить

Дело о сносе самовольно построенного кафе «Князь» на Удмуртской улице приостановлено до результатов экспертизы в Приволжском региональном центре судебной экспертизы Минюста РФ. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в июле прошлого года арбитражный суд по иску администрации Нижнего Новгорода признал кафе самовольной постройкой и обязал собственника демонтировать ее в течение 18 месяцев после вступления судебного решения в законную силу.

Владеющий заведением общепита предприниматель Каджик Князян обжаловал это решение в апелляционном суде, попросил провести строительно-техническую судебную экспертизу и оплатил ее проведение.

Эксперты ПРЦСЭ Минюста должны определить, соответствует ли комплекс реконструированных помещений (кафе площадью 4,5 тыс. кв. м было построено под видом реконструкции гаражных боксов) требованиям строительных норм и правил, а также ответить на вопросы, несет ли «Князь» угрозу жизни и здоровью граждан и можно ли привести реконструированную постройку в первоначальное состояние. От выводов судебной экспертизы, назначенной апелляционным судом, будет зависеть дальнейшая судьба этого объекта — обяжут его снести или узаконят.

Иван Сергеев