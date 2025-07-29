«Князь» отправлен в самоволку

Опубликовано судебное решение по сносу в Нижнем Новгороде кафе «Князь». Судя по выводам суда, его владелец Каджик Князян с 2000-х годов в пять раз увеличил площадь здания за счет самозахвата соседнего участка земли. В ходе разбирательств суд пытался также выяснить, почему двадцать лет назад городские власти разрешили собственнику кооперативного гаража «реконструировать» строение в заведение общепита в запрещенной к строительству зоне — земельные участки кооператива расположены под высоковольтной ЛЭП. Если решение вступит в законную силу, то предприниматель должен будет демонтировать кафе в срок, установленный судом.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск городской администрации о признании кафе «Князь» на Удмуртской улице самовольной постройкой и его последующем сносе. Суд встал на сторону органов власти в судебном споре, где ресторатор просил признать право своей собственности на комплекс самовольно реконструированных помещений «Князя», но получил отказ.

Из судебного решения следовало, что кафе в полосе отвода высоковольтной ЛЭП появилось на месте гаражей. Еще в 1984 году Горьковский городской совет народных депутатов отвел два гектара земли в коридоре электролинии под строительство гаражных боксов. В 2000-х годах там появился гаражно-строительный кооператив, а владевший несколькими гаражами Каджик Князян договорился с городом об аренде пяти соток земли под проект реконструкции боксов в кафе. Судя по тексту судебного решения, в 2006 году администрация Нижнего Новгорода разрешила ввести в эксплуатацию двухэтажное здание кафе площадью почти 800 кв. м, а затем предприниматель выкупил у минимущества области арендуемый земельный участок с видом разрешенного использования под реконструкцию существующих гаражей под кафе.

Однако в дальнейшем кафе «Князь» сильно увеличилось в размерах. В прошлом году нижегородское управление Росреестра провело выездную проверку и выяснило, что общая площадь заведения превышает 4,5 тыс. кв. м. и оно вышло за границы приобретенного господином Князяном земельного участка, захватив соседнюю территорию гаражного кооператива. Кроме того, выяснилось, что разрешений на эту реконструкцию владелец кафе не получал и никаких правоустанавливающих документов не оформлял. Поэтому расширенное здание было признано самовольной постройкой. В минимущества Нижегородской области подтвердили, что часть здания оказалась расположенной за пределами земельного участка, принадлежащего предпринимателю, поэтому министерство поддержало требования мэрии о сносе «Князя», став соистцом по делу.

По этому делу даже проводили исследование, возможно ли демонтировать только ту часть кафе, которая оказалась на соседнем чужом участке. Однако эксперты пришли к выводу, что «Князь» представляет собой единый комплекс и снести часть его помещений без ущерба всему заведению невозможно. Поэтому арбитражный суд признал здание целиком самовольной постройкой и обязал собственника Каджика Князяна снести его. Если это решение вступит в законную силу, хозяин кафе будет должен демонтировать здание в течение 18 месяцев — такой срок был сочтен разумным для исполнения.

Оперативно получить комментарии предпринимателя, проигравшего спор с муниципалитетом, не удалось. Добавим, что администрация Нижнего Новгорода подала в арбитражный суд иск о сносе и соседней с «Князем» самовольной постройки общепита, владельцем которой выступает Виктор Маргарян. Он в свою очередь также обжалует действия властей относительно занятого земельного участка. Некоторые эксперты “Ъ” удивлены тем, что заведения общепита вообще появились и долгие годы существовали прямо под высоковольтной ЛЭП, в зоне которой есть ограничения по строительству. Однако как 20 лет назад в Нижнем Новгороде принимались подобные инвестиционные решения, доподлинно выяснить не удалось.

Роман Кряжев